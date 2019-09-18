İsrail polisi savunmasız kadını katletti!

İşgalci İsrail'in güvenlik güçlerinin Filistinlilere yaptığı işkencelere bir yenisi daha eklendi. Masum bir kadını vuran İsrailliler kadının başında bekleyerek yardım almasını engelledi. Kan donduran görüntüler ise böyle görüntülendi.

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yaptığı işkencenin boyutu her geçen gün daha da artıyor.

Batı Şeria'da işgalci güçler, Filistinli masum bir kadını vurdu. Daha sonra kadının başında bekleyen İsrailliler, zavallı kadının ölümünü izleyerek yardım gelmesini de engelledi.

KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

O anlar, olay sırasında orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.