19 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.09.2019

İsrail polisi savunmasız kadını katletti!

İşgalci İsrail'in güvenlik güçlerinin Filistinlilere yaptığı işkencelere bir yenisi daha eklendi. Masum bir kadını vuran İsrailliler kadının başında bekleyerek yardım almasını engelledi. Kan donduran görüntüler ise böyle görüntülendi.

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yaptığı işkencenin boyutu her geçen gün daha da artıyor.

Batı Şeria'da işgalci güçler, Filistinli masum bir kadını vurdu. Daha sonra kadının başında bekleyen İsrailliler, zavallı kadının ölümünü izleyerek yardım gelmesini de engelledi.

KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

O anlar, olay sırasında orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı
4 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı
Köpek balığı saldırısından drone ile kurtuldu
Köpek balığı saldırısından drone ile kurtuldu
Rusya bu görüntüleri ilk kez paylaştı!
Rusya bu görüntüleri ilk kez paylaştı!
İsrail polisi savunmasız kadını katletti!
İsrail polisi savunmasız kadını katletti!
Vicdansızlar! Kadını vurup izlediler
Vicdansızlar! Kadını vurup izlediler
Gövde gösterisi! Hepsi yok edildi
Gövde gösterisi! Hepsi yok edildi
Ronaldo’nun duygusal anı! Babasının görüntüleri...
Ronaldo’nun duygusal anı! Babasının görüntüleri...
Esad'dan hamle! PYD'yi 'terör örgütü' ilan etti
Esad'dan hamle! PYD'yi 'terör örgütü' ilan etti
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine bombalı saldırı
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine bombalı saldırı
Rusya S-400'lerin son görüntülerini yayınladı
Rusya S-400'lerin son görüntülerini yayınladı
Siper ettiği beton direk hayatını kurtardı |Video
Siper ettiği beton direk hayatını kurtardı |Video
ABD'den Diyarbakır anneleri yorumu
ABD'den "Diyarbakır anneleri" yorumu
Daha Fazla Video Göster