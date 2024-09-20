20 Eylül 2024, Cuma
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İsrail-Lübnan savaşı! Macron’dan tepki çeken açıklama
İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar sonrası iki ülke savaşın eşiğinde. Ülkelerden art arda itidal çağrıları gelirken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklaması ise tepkilere neden oldu. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.