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İsrail-Lübnan savaşı! Macron’dan tepki çeken açıklama

İsrail-Lübnan savaşı! Macron’dan tepki çeken açıklama

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 13:32
İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar sonrası iki ülke savaşın eşiğinde. Ülkelerden art arda itidal çağrıları gelirken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklaması ise tepkilere neden oldu. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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