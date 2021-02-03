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İsrail güçleri askeri eğitimlerini Batı Şeria’da yaptı

İHA
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Giriş: 03.02.2021 17:11
Güncelleme:03.02.2021 17:12
İsrail askerleri, askeri eğitimlerini Batı Şeria kırsalında gerçekleştirdi. Bölgede yaşayan Filistinliler ise, rahatsız olup şikayetçi oldu.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Masafer Yatta köyünde askeri eğitim gerçekleştirdi. İsrail askerleri savaş taktiklerini geliştirmek için bölgedeki boş alanlara kullanırken Filistinliler bu durumdan rahatsız oldu.

Ali Mahmut El Cabariyn, "İsrail ordusu, sabah saatlerinde bu alana girdi. Bu alanda hem elektrik altyapısı hem su tankerlerimiz var ve onların askeri eğitimleri sırasında bazı tesislerimiz zarar gördü "dedi. Filistinliler sadece bölgedeki alt yapısı için değil silah ve zırhlı araçları gören çocukların psikolojisi konusunda endişelendiğini vurguladı.

El Cabariyn "Eğitim sırasında silah sesleri sürekli duyuyoruz, çocuklar korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

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