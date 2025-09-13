İsrail Gazze’de okulu bombaladı! Çocuklar korku içinde...

Gazze'de İsrail saldırıları durmak bilmiyor. Çocuklar ve siviller hedef alınıyor, okullar bombalandı. Tuwam Mahallesi’nde bir ev yıkıldı, en az 14 sivil öldü. 7 Ekim 2023'ten beri can kaybı 64 bini geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN