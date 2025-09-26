26 Eylül 2025, Cuma

İsrail, Gazze’de mülteci kampını vurdu: 1’i çocuk 2 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 01:25
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları Gazze şehrinin batısındaki El-Şati Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef aldı. Filistinli kaynaklar, saldırıda 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu çocuk çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, evde büyük çaplı hasar oluştuğu belirtilirken, hızla olay yerine gelen ambulansların yaralıları Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'ne sevk ettiği belirtildi.
