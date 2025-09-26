İsrail, Gazze’de mülteci kampını vurdu: 1’i çocuk 2 ölü

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları Gazze şehrinin batısındaki El-Şati Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef aldı. Filistinli kaynaklar, saldırıda 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu çocuk çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, evde büyük çaplı hasar oluştuğu belirtilirken, hızla olay yerine gelen ambulansların yaralıları Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'ne sevk ettiği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN