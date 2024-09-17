İsrail Afrika’dan işgalci ithal etmeye başladı!

Gazze'de uluslararası hukuku ayaklar altına almaya devam eden İsrail'in, yeni bir insanlık suçu daha gün yüzüne çıktı. İsrailli Haaretz gazetesine göre, siyonist yönetim Gazze'deki asker açığını mültecilerle kapatma arayışında. Afrika'dan İsrail'e iltica talebinde bulunan göçmenlerin 'sığınma hakkı' karşılığında Gazze'ye savaşmaya gönderildiği iddia ediliyor.

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