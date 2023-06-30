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İslam İşbirliği Teşkilatı 2 Temmuz'da Cidde'de olağanüstü toplanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2023 17:12
İsveç'te Kur'anı Kerim'e yönelik provokasyonun ardından İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanma karar aldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
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