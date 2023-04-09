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İşgalci İsrail'in devlet politakası haline gelen Mescid-i Aksa saldırıları! Polisiyle halkıyla kutsalımıza baskın

AA
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Giriş: 09.04.2023 09:34
Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.
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