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İrpin’in araç mezarlığı

İHA
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Giriş: 29.04.2022 15:15
Ukrayna’nın İrpin kentinde Rus saldırılarında kullanılamaz hale gelen araçlar boş arazide toplanırken, açık alan araç mezarlığına döndü.

Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarından en fazla etkilenen kentlerden biri olan İrpin'de yaşayanlar evlerini terk ederek ayrılmıştı. Bölge halkı araçlarını yolda bırakıp kentten ayrılmıştı. İrpin halkının bıraktığı araçlar açık alana çekildi.

Saldırılarda yanan araçlar hurdaya dönerken, kullanılamaz hale gelen araçların çekildiği alan ise araç mezarlığına döndü. Üst üste yığılan araçlar, savaşın şiddetini gözler önüne serdi. Bazı araçların üzerindeki "çocuk var" yazıları dikkat çekti.

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