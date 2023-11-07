07 Kasım 2023, Salı
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İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde şok detay: Eski ABD Başkanı Trump’tan itiraf! Danışıklı dövüş mü?
Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daveti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmış bu saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin çok konuşulacak bir itirafta bulundu. İran ile arasında geçen bir konuşmayı dile getiren Trump, açıklamalarında “Ne olacağını biliyordum” dedi.