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İran’da okullarda zehirlenme vakaları! Kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili 5 gözaltı

A Haber
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Giriş: 09.03.2023 08:34
İran'da kız öğrencilerin okul ve yurtlarında 3 aydan uzun süredir devam eden toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İran polis sözcüsü, 3'ü kadın 5 kişinin kız okullarının bahçesine zehirli madde atma nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.
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