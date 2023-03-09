İran’da okullarda zehirlenme vakaları! Kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili 5 gözaltı

İran'da kız öğrencilerin okul ve yurtlarında 3 aydan uzun süredir devam eden toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İran polis sözcüsü, 3'ü kadın 5 kişinin kız okullarının bahçesine zehirli madde atma nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

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