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İran'da maden patlaması: 30 ölü

İran'da maden patlaması: 30 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 12:08
İran'da kömür madeninde metan gazı patlaması meydana geldi. Patlamada 30 kişi hayatını kaybetti.
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