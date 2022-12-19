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İran’da hava kirliliği kritik seviyede! Bazı okullar uzaktan eğitime döndü

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 08:58
Son dakika haberleri… İran'da hava kirliliği etkisiyle bazı şehirlerde okullar uzaktan eğitime döndü. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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