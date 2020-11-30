30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İran yasta! Suikastta hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade için cenaze töreni

İran yasta! Suikastta hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade için cenaze töreni

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2020 13:38
Güncelleme:30.11.2020 13:40
İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, başkent Tahran’da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Fahrizade için İran Savunma Bakanlığında düzenlenen cenaze törenine ailesi, Savunma Bakanı Emir Hatemi, Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, milletvekilleri ve siyasiler katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da sabah saatlerinde suikast sonucu öldürülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi için Savunma Bakanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen cenaze merasimine İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ve üst düzey askeri yetkililer katılırken, Mahabadi'nin ailesi de törende yer aldı. Düzenlenen cenaze merasiminin ardından Mahabadi'nin naaşı Tahran'daki İmam Zade Salih türbesinin avlusunda toprağa verildi.

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, Tahran'ın Abserd bölgesinde suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Mahabadi, İran'ın nükleer çalışmalarının mimarı olarak kabul ediliyordu.

İran'ın Nükleer Babası için cenaze töreni
İran'ın Nükleer Babası için cenaze töreni
5 saat arayla 2 defa patladı!
5 saat arayla 2 defa patladı!
Roma kulübünde 15 bomba bulundu
Roma kulübünde 15 bomba bulundu
Boksun efsaneleri ringe çıktı
Boksun efsaneleri ringe çıktı
Rusya’da korona konseri!
Rusya’da "korona" konseri!
'Guinness'lik yıkım
'Guinness'lik yıkım
Bir virüsle değişen dünya düzeni
Bir virüsle değişen dünya düzeni
Fransa’da Merkez Bankası ateşe verildi
Fransa’da Merkez Bankası ateşe verildi
Film gibi operasyon: 2 ton esrar ele geçirildi
Film gibi operasyon: 2 ton esrar ele geçirildi
Fransa'da sokaklar yine karıştı
Fransa'da sokaklar yine karıştı
ABD’de polis şiddeti kamerada!
ABD’de polis şiddeti kamerada!
Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi
Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi
Daha Fazla Video Göster