İran yasta! Suikastta hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade için cenaze töreni

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, başkent Tahran’da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Fahrizade için İran Savunma Bakanlığında düzenlenen cenaze törenine ailesi, Savunma Bakanı Emir Hatemi, Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, milletvekilleri ve siyasiler katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da sabah saatlerinde suikast sonucu öldürülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi için Savunma Bakanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen cenaze merasimine İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ve üst düzey askeri yetkililer katılırken, Mahabadi'nin ailesi de törende yer aldı. Düzenlenen cenaze merasiminin ardından Mahabadi'nin naaşı Tahran'daki İmam Zade Salih türbesinin avlusunda toprağa verildi.

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, Tahran'ın Abserd bölgesinde suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Mahabadi, İran'ın nükleer çalışmalarının mimarı olarak kabul ediliyordu.