İran cephesinde kritik hareketlilik! Hürmüz’de gemi trafiği patladı

Tahran-Washington-Pekin hattında tansiyon yeniden yükselirken, İran cephesinden gelen açıklamalar dikkat çekti. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, Hürmüz Boğazı’nda savaş sonrası en yoğun gemi geçişi yaşanırken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’nin “Hürmüz düşmanlara kapalıdır” mesajının uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını belirtti. Amerikan ve İsrail medyasında hafta sonuna işaret eden yeni saldırı iddiaları konuşulurken, piyasalardaki sert hareketlilik de savaş ihtimalini yeniden gündemin en üst sırasına taşıdı.