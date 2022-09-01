01 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Irak'ta neler oluyor? İç savaş kapıda mı?

Irak'ta neler oluyor? İç savaş kapıda mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2022 16:40
Şii din adamı Sadr siyaseti bıraktığını ilan etti Bağdat karıştı. Bu noktaya nasıl gelindi? Irak'ı bekleyen senaryolar neler? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Yavuzaslan, "Irak’ta Kürtler 3’e bölündü, Sünniler toparlandı. Basra’da çatışmalar devam ediyor." dedi. "Irak’ta petrolü kontrol etme mücadelesi var." ifadelerini kullanan Yavuzaslan, "Süleymani’nin öldürülmesi sorunları derinleştirdi." şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Irak’ta neler oluyor? İç savaş kapıda mı?
Irak'ta neler oluyor? İç savaş kapıda mı?
Dünya küresel enerji krizinde
Dünya küresel enerji krizinde
Öldürüldü mü? İntihar mı etti?
Öldürüldü mü? İntihar mı etti?
Çocukları geri çevirmek yüreğimi parçalıyor
"Çocukları geri çevirmek yüreğimi parçalıyor"
ABD polisinden kadına acımasız şiddet kamerada!
ABD polisinden kadına acımasız şiddet kamerada!
Dev dolu taneleri bir bebeği öldürdü
Dev dolu taneleri bir bebeği öldürdü
26 yıl kimseyle konuşmayan Çukur Adam öldü!
26 yıl kimseyle konuşmayan Çukur Adam öldü!
Rusya Avrupa’ya vanayı kapattı
Rusya Avrupa’ya vanayı kapattı
Irak’ta iç savaş tehlikesi var mı?
Irak'ta iç savaş tehlikesi var mı?
İran’ın Irak’ta yaşananlarla bağlantısı var mı?
İran'ın Irak'ta yaşananlarla bağlantısı var mı?
Hangi ülke ne kadar petrol çıkarıyor?
Hangi ülke ne kadar petrol çıkarıyor?
Rusya ve Çin’den ortak tatbikat
Rusya ve Çin'den ortak tatbikat
Daha Fazla Video Göster