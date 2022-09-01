01 Eylül 2022, Perşembe
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Irak'ta neler oluyor? İç savaş kapıda mı?
Şii din adamı Sadr siyaseti bıraktığını ilan etti Bağdat karıştı. Bu noktaya nasıl gelindi? Irak'ı bekleyen senaryolar neler? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Yavuzaslan, "Irak’ta Kürtler 3’e bölündü, Sünniler toparlandı. Basra’da çatışmalar devam ediyor." dedi. "Irak’ta petrolü kontrol etme mücadelesi var." ifadelerini kullanan Yavuzaslan, "Süleymani’nin öldürülmesi sorunları derinleştirdi." şeklinde konuştu.