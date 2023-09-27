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Irak'ta düğünde yangın faciası! Gelin ve damat dans ederken yangın çıktı | İşte dehşet dolu anlar

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Giriş: 27.09.2023 06:39
Güncelleme:27.09.2023 06:40
Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 100 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 500’e çıktığı belirtildi.
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