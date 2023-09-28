Irak'ta düğünde yangın faciası! 119 kişiye mezar olan salonda ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu

Irak’ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 119 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı. Faciada yaralanan 4 kişi tedavi için Türkiye'ye gönderilirken, ortaya çıkan son görüntüler kan dondurdu. İşte kameraya yansıyan o anlar...