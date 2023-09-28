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Irak'ta düğünde yangın faciası! 119 kişiye mezar olan salonda ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu

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Giriş: 28.09.2023 23:09
Güncelleme:28.09.2023 23:17
Irak’ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 119 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı. Faciada yaralanan 4 kişi tedavi için Türkiye'ye gönderilirken, ortaya çıkan son görüntüler kan dondurdu. İşte kameraya yansıyan o anlar...
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