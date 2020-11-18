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Irak'ta ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı düzenlendi

A Haber
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Giriş: 18.11.2020 00:19
Güncelleme:18.11.2020 00:30
Irak güvenlik güçleri Bağdat ABD Büyükelçiliği yakınlarına en az iki katyuşa füzesi atıldığını ve en az iki kişinin yaralandığını bildirdi. Bu saldırı haberini Yeni Birlik Gazetesi Yazarı Güngör Yavuzaslan, A Haber’de yorumladı.

Iraklı yetkililer, füzenin ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu ve yoğun güvenlik önlemleri altına alınan yeşil bölgeye iki katyuşa roketinin atıldığını açıkladı.

Saldırıda en az iki güvenlik personelinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı kimlerin yapmış olduğu henüz bilinmiyor.

Ekim ayında İran destekli milis grupları ABD'nin ülkeden çekilmesi şartıyla saldırılarını durduracaklarını açıklamıştı.

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