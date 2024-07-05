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İngiltere'nin yeni Başbakanı Starmer! Keir Starmer, İşçi Partisi'ni 14 yıl sonra iktidara taşımayı başardı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 05.07.2024 11:49
İngiltere'deki seçimlerde İşçi Partisi büyük bir zafer ilan etti. İşçi Partisi oyların yüzde 70'ini alırken, 14 yıldır iktidarda olan Muhafazakar Parti ise büyük bir hezimet yaşadı. Rıshı Sunak seçim yenilgisinin sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi ve özür diledi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan detayları aktardı.
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