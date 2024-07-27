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İngiltere'den Netanyahu kararı

İngiltere'den Netanyahu kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 14:31
İngiltere'den Netanyahu için geri adım geldi. İşçi Partisi liderliğindeki yeni hükümet, uluslararası ceza mahkemesinin, İsrail Başbakanı hakkında yakalama kararı çıkarmasına yönelik itirazını geri çekti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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