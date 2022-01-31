31 Ocak 2022, Pazartesi
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İngiltere’deki Türklerin vize mağduriyeti
İngiltere hükümeti tarafından iş kurmak için davet alan ve ülkeye yerleşen binlerce kişi, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın 'keyfi' gecikmeleri nedeniyle belirsizlik içinde kaldı. Vize kararları uzun süre geciken Türk iş insanları kararın çıkmasını beklerken seyahat edemiyor. Son durumu Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.