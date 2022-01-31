31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İngiltere’deki Türklerin vize mağduriyeti

İngiltere’deki Türklerin vize mağduriyeti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2022 15:34
İngiltere hükümeti tarafından iş kurmak için davet alan ve ülkeye yerleşen binlerce kişi, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın 'keyfi' gecikmeleri nedeniyle belirsizlik içinde kaldı. Vize kararları uzun süre geciken Türk iş insanları kararın çıkmasını beklerken seyahat edemiyor. Son durumu Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiltere’deki Türklerin vize mağduriyeti
İngiltere’deki Türklerin vize mağduriyeti
Fransız Bakan önerisiyle tepki çekti!
Fransız Bakan önerisiyle tepki çekti!
Rusya sıcak çatışmaya mı hazırlanıyor?
Rusya sıcak çatışmaya mı hazırlanıyor?
Örnek olacak mücadele!
Örnek olacak mücadele!
“Rusya kan sevkiyatına başladı” iddiası
“Rusya kan sevkiyatına başladı” iddiası
8 yıl önceki çatışmaların izi silinmedi!
8 yıl önceki çatışmaların izi silinmedi!
Kargo uçağı kar fırtınasında böyle kaydı
Kargo uçağı kar fırtınasında böyle kaydı
Ünlü TikTok fenomeninin acı sonu!
Ünlü TikTok fenomeninin acı sonu!
1 ayda 7. füze denemesi
1 ayda 7. füze denemesi
DSÖ’den beklenen NeoCov açıklaması
DSÖ'den beklenen NeoCov açıklaması
Yeni binası Zürih’te açıldı
Yeni binası Zürih'te açıldı
Dilara Hollanda’da ölüm kalım savaşında
Dilara Hollanda’da ölüm kalım savaşında
Daha Fazla Video Göster