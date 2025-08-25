İngiltere'de tepki çeken yüz tarama sistemi! İngilizlere göre uygulama "mahremiyet ihlali"

İngiltere’de artık milyonlarca insan, kamusal alanlarda gerçek zamanlı yüz tanıma sistemiyle adım adım izleniyor. Konserlerden futbol maçlarına, hatta market girişlerine kadar kurulan sistem büyük tartışma yaratırken, mahremiyet endişeleri de giderek artıyor. Tepkilerin odağındaki uygulamanın detaylarını A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

