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İngiltere’de sağlık sistemi alarm veriyor! BBC: Ambulanslar 1 saat sıra bekliyor

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Giriş: 02.12.2022 09:08
Güncelleme:02.12.2022 09:18
İngiltere'de grevlerle protesto edilen sağlık sistemi kırmızı alarm veriyor. BBC'nin haberine göre, ülkede haftada 10 binden fazla ambulans, içindeki hastalarla birlikte en az bir saat sırada bekliyor. İngiliz hükümeti ise ne grevlere ne de sağlık sistemindeki krize henüz çözüm bulabilmiş değil…
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