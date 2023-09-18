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İngiltere'de sağlık krizi çıkmazda! Ambulans ve acil servis hizmetleri sekteye uğruyor

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 14:50
İngiltere'de sağlık sisteminde yaşanan kriz nedeniyle ambulans bekleme sürelerinin rekor düzeye ulaştı. Son verilere göre ülkede hastanelerde rutin tedavi olabilmek için bekleyenlerin sayısı 7 milyonu geçti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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