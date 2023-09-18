18 Eylül 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İngiltere'de sağlık krizi çıkmazda! Ambulans ve acil servis hizmetleri sekteye uğruyor
İngiltere'de sağlık sisteminde yaşanan kriz nedeniyle ambulans bekleme sürelerinin rekor düzeye ulaştı. Son verilere göre ülkede hastanelerde rutin tedavi olabilmek için bekleyenlerin sayısı 7 milyonu geçti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.