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İngiltere'de plajlardaki ürküten görüntüler sonrası polis harekete geçti |Video

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Giriş: 26.06.2020 14:42
Güncelleme:26.06.2020 14:52
İngiltere'de havanın ısınmasını fırsat bilen binlerce kişi plajlara akın etti. Yasak olmasına rağmen kamp yapan ve sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere yetkililerden tedbir kararı geldi. Yetkililer, polis ekiplerinin bölgeye giriş çıkış kontrolü yapacağını duyurdu.

İngiltere'de havanın ısınmasını fırsat bilen binlerce kişi plajlara akın etti. Yasak olmasına rağmen kamp yapan ve sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere yetkililerden tedbir kararı geldi. Yetkililer, polis ekiplerinin bölgeye giriş çıkış kontrolü yapacağını duyurdu.

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