İngiltere'de plajlardaki ürküten görüntüler sonrası polis harekete geçti |Video

İngiltere'de havanın ısınmasını fırsat bilen binlerce kişi plajlara akın etti. Yasak olmasına rağmen kamp yapan ve sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere yetkililerden tedbir kararı geldi. Yetkililer, polis ekiplerinin bölgeye giriş çıkış kontrolü yapacağını duyurdu.

İngiltere'de havanın ısınmasını fırsat bilen binlerce kişi plajlara akın etti. Yasak olmasına rağmen kamp yapan ve sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere yetkililerden tedbir kararı geldi. Yetkililer, polis ekiplerinin bölgeye giriş çıkış kontrolü yapacağını duyurdu.