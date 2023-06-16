16 Haziran 2023, Cuma
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İngiltere'de ilginç olay! Market soygununa kasiyer engeli
İlginç olay İngiltere’nin Newcastle kentinde yaşandı. Bir markete giren soyguncu, kasiyere önce bıçak çekti sonra alkollü içecekleri çalarak kaçmaya çalıştı. Hırsızlık yapan şahıstan hızlı davranan kasiyer, dışarıya çıkarak marketin kepenklerini kapattı. Soyguncu, marketten çıkmaya çalışırken otomatik kapanan kepengin altında sıkıştı ve gözaltına alındı.