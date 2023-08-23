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İngiltere'de iflas dalgası büyüyor! Son 5 yılda yaklaşık 6 bin mağaza kepenk kapattı

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 12:40
İngiltere'de peş peşe iflas dalgası yaşanıyor. Ülkede son 5 yılda yaklaşık 6 bin mağaza kepenk kapatmak zorunda kaldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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