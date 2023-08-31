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İngiltere'de hava trafik krizi! Ertelenen uçuşlar trafiğe neden oluyor

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 16:02
İngiltere'de hava ulaşımında sıkıntılar sürüyor. Sorun neden çözülemiyor? Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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