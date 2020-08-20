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İngiltere’de "corona virüs" kavgası kameraya yansıdı! Sert yumrukla bayılarak kanlar içinde yerde kaldı

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Giriş: 20.08.2020 18:40
Güncelleme:20.08.2020 18:44
İngiltere’nin başkenti Londra’daki dehşete düşüren bir "corona virüs" kavgası yaşandı. Metro istasyonunda bir yolcu, istasyon görevlilerini uyaran bir kişi, o sırada oradan geçen ve maske takmayan başka bir yolcu tarafından darp edildi. Tüyler ürperten o anlar kameralara yansırken; polisin soruşturma başlattığı aktarıldı.

Başkent Londra'daki Clapham Metro İstasyonu'nda William adlı bir yolcu, maske takmayan istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı.

William, o sırada oradan geçen ve maske takmayan diğer yolcuya, "Sen de maske takmıyorsun" diye uyardı.

Maskesiz yolcu, "Bu seni ilgilendirmez" diyerek William'a sertçe yumruk atıp, onu bayılttı.

Kanlar içerisinde yerde yatan William ve maskesiz yolcunun yumruk atma anları ise William'ın arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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