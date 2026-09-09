İngiltere İsrail'i ilk kez "soykırım"la suçladı! Londra: Filistin'de etnik temizlik yapılıyor

İngiltere'de hükümet, tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Batı Şeria'daki işgalini genişletmeyi sürdüren İsrail'e karşı harekete geçti. İsrail'in uygulamalarını ilk kez “etnik temizlik” olarak nitelendiren Londra, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere ticaret kısıtlaması getireceğini açıkladı. İngiltere'ye destek veren 11 Avrupa ülkesi ve Kanada da “ortak yaptırım” planını açıklayarak İsrail'in yerleşim politikalarını kınadı.