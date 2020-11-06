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İngiliz medyasından bomba Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

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Giriş: 06.11.2020 14:01
Güncelleme:06.11.2020 14:11
Son dakika haberine göre İngiliz medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in (68), Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti.

İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürüldü.

HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI
Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği, iddia edildi. Putin hakkında geçtiğimiz yıllar, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde, Putin'in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor.

ÖMÜR BOYU SENATÖR
Rus medyası RT'ye göre ise, hafta başın, Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı. RT'de yer alan habere göre, tasarısının "Rusya'da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti" olarak yorumlandı.

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