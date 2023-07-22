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İngiliz basını: Sorunu çözerse Erdoğan çözer

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Giriş: 22.07.2023 14:04
Rusya'nın iptal ettiği Tahıl Koridoru Anlaşması İngiltere’nin de gündeminde. İngiliz basını, yaşanan krize ilişkin "Sorunu çözerse Erdoğan çözer" başlığını attı. Detayları Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
Sorunu çözerse Erdoğan çözer
Sorunu çözerse Erdoğan çözer
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