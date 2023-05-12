İngiliz basını Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! The Economist'in ardından The Telegraph'tan skandal ifadeler: Seçimi kaybederse dünya sevinecek

İngiliz basını, Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeyi sürdürüyor. The Economist'in ardından bu kez de The Telegraph, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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