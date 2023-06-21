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Hortum onlarca evi yıktı geçti

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Giriş: 21.06.2023 08:31
ABD'nin Mississippi eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı. Meydana gelen yıkım dronlar ile kayda alındı.
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