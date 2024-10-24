Hong Kong'da ilk kez dinozor fosili keşfedildi

Hong Kong'da bulunan UNESCO Küresel Jeoparkı içindeki Port Adası'nda ilk kez dinozor fosili keşfedildi. Yetkililer adanın bir sonraki duyuruya kadar kamuya kapatıldığını duyurdu.

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