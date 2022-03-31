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Hollanda'nın Zwolle şehrinde McDonald's'ta silahlı saldırı: 2 Türk öldü

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Giriş: 31.03.2022 09:43
Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan McDonald's restoranında yemek yiyen iki kişiyi öldürüp kaçtı. Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi. Vefat edenlerin ise olay yerinde yemek yiyen 2 Türk olduğu duyuruldu.
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