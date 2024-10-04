Hizbullah’tan İsrail’e yeni roket saldırısı!

Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan ve Suriye'yi hedef aldı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail askeri, Lübnan'ı 18 yıl sonra karadan işgale başladı. Katil İsrail gece saatlerinde yine Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alırken; İsrail basını, Nasrallah'ın halefi olarak gösterilen Haşim Safiyuddin'in hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti. Gelişmelerin ardından Hizbullah, İsrail'e yeni roket saldırısı gerçekleştirdi. Hizbullah'ın attığı roketler İsrail'in kuzeyinde ormanlık alana düştü. O anlar saniye saniye A Haber ekranlarına yansıdı.