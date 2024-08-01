Hizbullah’tan işgalci İsrail’e üst üste füze saldırısı!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, işgalcilerin Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü katletmesine ilişkin İsrail'e seslenerek "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız.Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi. Nasrallah'ın açıklamasının ardından Hizbullah'ın silahlı kanadı siyonist İsrail'e 25 adet füze fırlattı.

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