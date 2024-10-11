11 Ekim 2024, Cuma
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Hizbullah cephe hattından video paylaştı: Hayfa’yı böyle vurdular

Hizbullah cephe hattından video paylaştı: Hayfa’yı böyle vurdular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 21:56
Hizbullah güçlerinin Hayfa'yı vurduğu anlar A Haber ekranlarına yansıdı.
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Hizbullah cephe hattından video paylaştı!
Hizbullah cephe hattından video paylaştı!
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