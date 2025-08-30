30 Ağustos 2025, Cumartesi
Hindistan'da heyelan: 4 ölü, onlarca kayıp
Hindistan’da günlerdir süren sağanak yağışlar ve seller, birçok bölgede heyelanlara yol açtı. Kuzeydeki Himachal Pradesh eyaletinde bir köy neredeyse tamamen toprak altında kaldı. Afette en az 4 kişi yaşamını yitirirken, onlarca kişi halen kayıp. Yetkililer, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yerel halk büyük korku ve endişe içinde. Afetin bilançosu artmasından endişe ediliyor.