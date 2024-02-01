Hindistan İslam’ın izlerini siliyor! 700 yıllık camiyi yıktılar

Hindistan'da 500 yıllık Babür Camisi'ni yıkarak yerine tapınak inşa eden Modi yönetimi hukuka aykırı uygulamalarını sürdürüyor. Son olarak Güney Delhi'deki 700 yıllık bir cami şafak vakti düzenlenen gizli operasyonla yıkıldı.

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