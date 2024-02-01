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Hindistan İslam’ın izlerini siliyor! 700 yıllık camiyi yıktılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 09:18
Hindistan'da 500 yıllık Babür Camisi'ni yıkarak yerine tapınak inşa eden Modi yönetimi hukuka aykırı uygulamalarını sürdürüyor. Son olarak Güney Delhi'deki 700 yıllık bir cami şafak vakti düzenlenen gizli operasyonla yıkıldı.
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İslam’ın izlerini siliyorlar! 700 yıllık camiyi yıktılar
İslam’ın izlerini siliyorlar! 700 yıllık camiyi yıktılar
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