Hazar Denizi'nde büyük patlama! Azerbaycan'dan atom bombası gibi görüldü

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyılarına yakın kısmında patlama meydana geldi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” denildi. Denizde yaşanan patlama Bakü'de atom bombası gibi görüldü. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyılarına yakın kısmında patlama meydana geldi.

Bakü'den çıplak gözle görülebilen patlamaya ilişkin görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.

Metrelerce yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Patlamanın sebebi ve yeriyle ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, şirkete bağlı herhangi bir platform veya sanayi biriminde patlama olmadığını belirtti. Enerji sektöründeki yetkililerden, patlamanın Ümit Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana geldiği öğrenildi.

AZERBAYCAN'DAN PATLAMAYA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

SOCAR'dan yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" denildi.

PATLAMA SONRASI YÜKSELEN ALEVLER 20-30 SANİYE İÇİNDE SÖNDÜ

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'ne (AMEA) bağlı Sismoloji Hizmet Merkezi Müdürü Kurban Yetirmişli yaptığı açıklamada, Hazar Denizi'ndeki patlamanın çamur volkanı patlaması belirtileri gösterdiğini ifade ederek, "Hazar Denizi'ndeki Sınır Birliklerine ait platformlarda, petrol kuyularında ve gemilerinde herhangi bir kaza meydana gelmedi. Bu bir çamur volkanının patlamasının belirtilerine benziyor. Hazar Denizi'nde birçok çamur volkanı var ve biri patladı. Patlama sonrası çıkan alev 20-30 saniye içinde söndü" dedi.

PATLAMA TANKERDE MEYDANA GELDİ

Enerji sektöründeki yetkililerden, patlamanın Ümit Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana geldiği öğrenildi.