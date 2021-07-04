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Hazar Denizi'nde büyük patlama! Azerbaycan'dan atom bombası gibi görüldü
SON DAKİKA HABERİ: Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyılarına yakın kısmında patlama meydana geldi.
Bakü'den çıplak gözle görülebilen patlamaya ilişkin görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.
Metrelerce yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Patlamanın sebebi ve yeriyle ilgili resmi açıklama yapılmadı.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, şirkete bağlı herhangi bir platform veya sanayi biriminde patlama olmadığını belirtti. Enerji sektöründeki yetkililerden, patlamanın Ümit Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana geldiği öğrenildi.
AZERBAYCAN'DAN PATLAMAYA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA
SOCAR'dan yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" denildi.
PATLAMA SONRASI YÜKSELEN ALEVLER 20-30 SANİYE İÇİNDE SÖNDÜ
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'ne (AMEA) bağlı Sismoloji Hizmet Merkezi Müdürü Kurban Yetirmişli yaptığı açıklamada, Hazar Denizi'ndeki patlamanın çamur volkanı patlaması belirtileri gösterdiğini ifade ederek, "Hazar Denizi'ndeki Sınır Birliklerine ait platformlarda, petrol kuyularında ve gemilerinde herhangi bir kaza meydana gelmedi. Bu bir çamur volkanının patlamasının belirtilerine benziyor. Hazar Denizi'nde birçok çamur volkanı var ve biri patladı. Patlama sonrası çıkan alev 20-30 saniye içinde söndü" dedi.
PATLAMA TANKERDE MEYDANA GELDİ
Enerji sektöründeki yetkililerden, patlamanın Ümit Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana geldiği öğrenildi.