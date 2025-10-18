Hawaii’deki yanardağda aralık ayından bu yana 35. patlama

ABD'nin Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana hareketlilik yaşanıyor. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı, dün yerel saatle 20.05 sıralarında tekrar faaliyete geçerek, 23 Aralık'tan bu yana 35. kez patladı. Yanardağ metrelerce yüksekliğe lav püskürttü.

