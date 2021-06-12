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Hatay Valiliği açıkladı! Terör örgütü YPG-PKK'dan Afrin'de özel hastaneye kalleş saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberi... Hatay Valiliği, "Terör örgütü YPG-PKK'nın saldırısında Afrin'deki özel hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetti, 20'nin üzerinde sivil yaralandı." açıklamasını yaptı.
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği saldırıda Afrin'deki hastanede tedavi gören 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 20'nin üzerinde sivilin yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetmiş, 20'nin üzerinde sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.