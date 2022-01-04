04 Ocak 2022, Salı
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Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek
Sinema sanatçısı Emma Watson'ın, sosyal medya hesabından yaptığı Filistin mücadelesine destek paylaşımı, Filistinli takipçilerinin beğenisini kazanırken İsrail kanadında eleştiri konusu oldu.