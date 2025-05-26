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Hamas Gazze’de ateşke önerisini kabul etti! Reuters: 70 günlük ateşkeste 10 rehine bırakılacak

Hamas Gazze'de ateşke önerisini kabul etti! Reuters: 70 günlük ateşkeste 10 rehine bırakılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 17:55
Gazze'de beklenen adım geldi. Hamas, ABD’nin sunduğu ateşkes teklifini kabul etti. Reuters’ın geçtiği bilgilere göre anlaşma 70 gün sürecek ve bu süreçte 10 rehine serbest bırakılacak. Ancak Kudüs’te tansiyon yüksek; fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa çevresinde baskın düzenliyor. Gelişmeleri Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Faruk Hanedar aktardı.
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Hamas Gazze’de ateşke önerisini kabul etti! Reuters: 70 günlük ateşkeste 10 rehine bırakılacak
Reuters: 70 günlük ateşkeste 10 rehine bırakılacak
Reuters: 70 günlük ateşkeste 10 rehine bırakılacak
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