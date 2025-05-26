Hamas Gazze’de ateşke önerisini kabul etti! Reuters: 70 günlük ateşkeste 10 rehine bırakılacak

Gazze'de beklenen adım geldi. Hamas, ABD’nin sunduğu ateşkes teklifini kabul etti. Reuters’ın geçtiği bilgilere göre anlaşma 70 gün sürecek ve bu süreçte 10 rehine serbest bırakılacak. Ancak Kudüs’te tansiyon yüksek; fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa çevresinde baskın düzenliyor. Gelişmeleri Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Faruk Hanedar aktardı.

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