18 Nisan 2025, Cuma
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Hamaney'den Putin'e mektup! Moskova-Tahran-Riyad üçgeninde diplomasi trafiği
ABD-İran müzakerelerinde ikinci tur için gözler Roma'ya çevrildi. Yarın yapılacak görüşme öncesi Tahran yönetimi diplomasi trafiğini artırdı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hamaney'in mektubunu Putin'e iletmek üzere Rusya'ya gitti. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman ise İranlı mevkidaşıyla görüşmek üzere Tahran'daydı.