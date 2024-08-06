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Güvenlik kaynakları: Irak'ta ABD üssü vuruldu

Güvenlik kaynakları: Irak'ta ABD üssü vuruldu

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 06.08.2024 08:47
Irak'ın batısında yer alan Anbar kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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