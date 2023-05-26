Güney Kore’de 194 yolculu uçağın kapısı havadayken açıldı! İşte o görüntüler...

Korkunç olay Güney Kore’de meydana geldi. 194 yolcusuyla Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan uçağın kapısı, iniş sırasında açıldı. Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamada, bazı yolcuların panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere sevk edildiği bildirildi. İşte dehşete düşüren o görüntüler...